Unbekannter entsorgt heiße Asche: Schwelbrand im Wald bei Gunzenheim

Die Polizei sucht den Verursacher für einen Schwelbrand, bei dem wohl heiße Asche aus einem Kachelofen einfach im Wald entsorgt wurde.

Unbekannte haben im Laufe des Montags heiße Asche, die wohl aus einem Kachelofen stammt, im Waldgebiet Rappenschlag nahe Gunzenheim auf dem Waldboden entsorgt. Wie die Polizei mitteilt, liegt die Örtlichkeit direkt am Feldweg an der Ortsverbindungsstraße Gunzenheim-Sulzdorf in Fahrtrichtung Sulzdorf links im Wald. Ein Zeuge bemerkte den Schwelbrand, da Rauch aus dem Wald emporstieg. Die Freiwillige Feuerwehr war mit fünf Mann vor Ort, um zu löschen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der PI Donauwörth unter Telefon 0906/706670 zu melden. (AZ)