Unfall nach Schneefall bei Gunzenheim

Nach plötzlich einsetzender Glätte auf der Straße zwischen Gunzenheim und Mündling kam es dort am Samstag zu einem Unfall mit hohem Schaden.

Eine 39-jährige Münchnerin war am Samstag gegen 13 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Gunzenheim kommend in Richtung Mündling unterwegs. Aufgrund von plötzlich auftretender Straßenglätte verlor die 39-jährige die Kontrolle über ihren Audi. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer, an welchem dadurch laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von gut 1000 Euro entstand. Der Audi wurde durch den Aufprall im Bereich der Fahrerseite und der Vorderachse beschädigt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Die 39-jährige blieb indessen unverletzt. (AZ)

