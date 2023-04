Kaisheim

Häftling bekommt weniger Methadon und beleidigt Arzt als "Hurensohn"

Hinter Gefängnismauern gibt es oft ein Drogenproblem. Auch in der JVA Kaisheim.

Plus Am Amtsgericht Nördlingen wird der Angeklagte zu sechs Monaten Bewährungsstrafe verurteilt. Doch der Hintergrund der Tat weckt selbst beim Richter ein Stück weit Verständnis.

Haftanstalten in Deutschland haben erwiesenermaßen ein Suchtproblem, denn nicht wenige ihrer Insassen weisen Drogenbiografien auf, und immer wieder gelingt auch der Drogenschmuggel hinter die Gefängnismauern. Die Anstaltsärzte gehen unterschiedlich mit den Abhängigkeiten der Häftlinge um. Oft wird ihnen vorgeworfen, die Mengen der Suchtersatzstoffe strenger zu reduzieren, als es in Freiheit der Fall wäre. Bayern gilt dabei als besonders restriktives Bundesland. Und auch die JVA Kaisheim stand in dieser Hinsicht schon im Fokus der Kritik. 2017 und 2021 berichtete unsere Redaktion darüber, dass der Antifolterausschuss des Europarates die dortigen Haftbedingungen im Hinblick auf Ersatzdrogen anprangerte. Die Anstaltsleitung hatte damals für die Vorwürfe kein Verständnis.

In diesem Kontext muss ein Prozess betrachtet werden, der jetzt am Amtsgericht Nördlingen stattfand. Ein 45-Jähriger aus Neuburg wurde wegen Beleidigung zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe mit Bewährung verurteilt. Er hatte den Anstaltsarzt im Februar 2022 unter anderem als "Hurensohn" und "Schwachkopf" bezeichnet und ihn damit herabgewürdigt. Der Angeklagte räumte die Vorwürfe ein und zeigte Reue. Doch habe er Gründe dafür gehabt, dass er so explodiert sei, erklärte der 45-Jährige.

