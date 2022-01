Häftlinge werden jetzt zu Kaisheimer Bürgern

Plus Eine Gesetzesänderung sorgt in Kaisheim für einen auffälligen Bevölkerungszuwachs. Warum dieser doch wieder eingeschränkt ist und wie die Kommune profitiert.

Die Bevölkerung in Kaisheim ist im vorigen Jahr auffällig gewachsen. Genauer gesagt sind es vor allem Männer, die sich Neubürger der Marktgemeinde nennen dürfen. Freiwillig sind dies aber die wenigsten geworden. Vielmehr sitzt der Großteil dort hinter Gittern - im Gefängnis. Eine Gesetzesänderung beschert der Kommune einen lange erwünschten Zuwachs. Der bedeutet für Kaisheim bares Geld.