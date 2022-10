Hausgemachte Musik mit dem Magic acoustic Guitars im Thaddäus

"Well done" heißt es am Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr, im Kaisheimer Thaddäus, wenn die Magic acoustic Guitars auftreten. Unter diesem Namen spielen Roland Pallatzky und Matthias Waßner seit über 15 Jahren zusammen. Das markanteste Stilelement der Ausnahmegitarristen ist deren Percussion: Es wird geklopft, geschabt und gekratzt oder mit dem Violinbogen und Bottleneck gespielt. Von temporeich bis besinnlich werden alle musikalischen Register gezogen. Leichtfüßig und tänzerisch-elegant ist das musikalischer Klangzauber auf technisch allerhöchstem Niveau. Die einfallsreiche Programmgestaltung der beiden Profis erstreckt sich von Eigenkompositionen über klassische Stücke wie Mozarts "Rondo Alla Turca", Glenn Millers "In the Mood" bis hin zu Popklassikern wie "Tears in Heaven". Magic acoustic Guitars wurden bei der Goldenen Künstler-Gala mit der Auszeichnung "Künstler des Jahres 2014" gekürt. Restkarten an der Abendkasse. (AZ)