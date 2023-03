Heiße Asche führt zu brennenden Mülltonnen in Kaisheim

Am Dienstagmorgen kommt es ein Kaisheim zu einem Brand von zwei Mülltonnen und einer Dachrinne. Erste Ermittlungen klären die Brandursache auf.

Heiße Asche hat am Dienstag in Kaisheim den Brand von zwei Mülltonnen ausgelöst. Dabei wurde auch eine Dachrinne beschädigt. Ein Zeuge informierte die Leitstelle über ein brennendes Müllbehältnis vor einem Einfamilienhaus in der Appianistraße. Eine Streifenbesatzung der Polizei Donauwörth löschte den Brand mittels eines mitgeführten Feuerlöschers sowie eines Gartenschlauchs.

Acht Einsatzkräfte der Feuerwehr Kaisheim breiteten das Brandgut aus und löschten nach. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro, ein Personenschaden entstand nicht. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war die Ursache die Entsorgung von heißer Asche in einer der Mülltonnen. Die Beamten erstatteten Anzeige gegen einen 39-Jährigen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch