Auf dem Friedhof in Altisheim werden Urnengräber geschaffen. Dies hat der Gemeinderat in Kaisheim beschlossen. Mit der Maßnahme, die laut Bürgermeister Martin Scharr in Absprache mit der örtlichen Kirchenverwaltung erfolgt, reagiere man auf die gestiegene Nachfrage nach dieser Art von Begräbnis. Gleichzeitig könne man auf dem Friedhof eine der Lücken schließen, die durch die Auflösung von Gräbern entstanden sind. Es werde ein kleines Feld mit sechs Grabstellen, in denen jeweils zwei Urnen bestattet werden können. (wwi)