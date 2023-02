In Kaisheim soll bald eine Offene Ganztagsschule starten

Plus In der Marktgemeinde soll eine Offene Ganztagsschule die Mittagsbetreuung für Grundschüler ablösen. Das hätte für die Eltern einen finanziellen Vorteil.

Diese Nachricht hören eine Reihe von Familien in der Marktgemeinde Kaisheim sicher gerne: Wer für seine Kinder im Grundschulalter über den Unterricht hinaus eine Betreuung braucht, kann möglicherweise schon recht bald auf ein neues Angebot zurückgreifen. Dieses hat einen entscheidenden Vorteil: Es ist grundsätzlich kostenfrei.