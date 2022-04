In Kaisheim wird aus einem Natur- ein Waldkindergarten

Plus Die Gemeinde Kaisheim muss ihre Pläne für einen Naturkindergarten ändern. So soll das Projekt nahe Bertenbreit verwirklicht werden.

Über Monate hinweg haben die Verantwortlichen der Marktgemeinde Kaisheim einen "Naturkindergarten" geplant, der im Donau-Ries-Kreis bislang einmalig sein sollte. Nun steht fest: Zumindest dem Namen nach kann es eine solche Betreuungseinrichtung nicht geben. Darüber informierte Bürgermeister Martin Scharr im Gemeinderat. Dieser hatte über die daraus resultierenden neuen Pläne zu entscheiden. Die gute Nachricht: Trotz der neuen Vorgaben können von September 2022 an wohl 20 Mädchen und Buben nahe dem Weiler Bertenbreit ("Schlössle") in der Natur betreut werden.