Kaisheimer Räte kehren nach über zwei Jahren zurück in den Sitzungssaal

Plus Bei der Sanierung und Erweiterung des Rathauses in Kaisheim ist der nächste Schritt erfolgt. Das Thema Barrierefreiheit ist noch nicht geklärt.

Seit fast zweieinhalb Jahren ist der neu formierte Gemeinderat in Kaisheim im Amt. Treffpunkt und "Arbeitsraum" des Gremiums ist eigentlich der Sitzungssaal im Dachgeschoss des Rathauses. Dort haben Kommunalpolitiker, die im Frühjahr 2020 erstmals gewählt wurden, aber noch nie gesessen. Grund: Das Gebäude wird seit 2020 saniert. Nun herrscht wieder ein Stück weit Normalität. Erstmals tagten die Ratsmitglieder in dem großen Raum mit seiner eindrucksvollen Balkenkonstruktion. Noch ist aber nicht alles fertig. Schon gar nicht, wenn man das Ganze betrachtet.