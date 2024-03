Kaisheim

Kaisheimer Sportanlage wird in abgespeckter Form erneuert

Plus Nach langem Hin und Her gibt es im Kaisheimer Gemeinderat eine klare Mehrheit für ein Konzept, das marode Sportgelände wieder zu ertüchtigen. Lange Sparliste.

Von Wolfgang Widemann

Es bedurfte seit 2022 mehrerer Anläufe, vieler Diskussionen und einiger Proteste, ehe der Gemeinderat in Kaisheim nun ein Millionenprojekt beschlossen hat: Die marode Sportanlage im Kernort wird jetzt doch grundlegend saniert und erneuert. Landschaftsarchitekt Martin Braun legte dem Gremium ein abgespecktes Konzept vor, mit dem die örtlichen Schulen, der Sportverein, die Zuschussgeber und die deutliche Mehrheit der Ratsmitglieder leben können.

Bis es so weit war, dauerte es freilich einige Zeit. Früheren Planungen zufolge sollte das Vorhaben bis zu 2,4 Millionen Euro kosten. Der Bund, der Freistaat und der Landkreis sicherten Fördergelder in Höhe von insgesamt etwa 1,5 Millionen Euro zu. Der Eigenanteil der Kommune lag bei mehr als 850.000 Euro. Dafür fand sich keine Mehrheit. Auch eine reduzierte Variante scheiterte. So stand plötzlich eine Minimallösung im Raum, die kaum einer wollte. Im Januar kam noch einmal Bewegung in die Sache. Der Planer erhielt den Auftrag, erneut Einsparvorschläge zu machen, ohne dass sich die zugesagten öffentlichen Zuschüsse verringern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

