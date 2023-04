Kaisheim

vor 17 Min.

Eine Kaisheimerin kreiert aus alter Technik Handtaschen und Boxen

Plus Henrike Straub aus Kaisheim macht aus ausgedienter Technik neue Objekte. Ihr Material: Disketten, Kassetten, VHS-Kassetten. Wie sie 2018 auf dieses Hobby kam.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Wenn es einen Beweis braucht, wie oft nur wenige Zeilen in der Zeitung etwas bewirken können - es ist mal wieder passiert. Henrike Straub, Rentnerin aus Kaisheim, las am Freitagmorgen das "Aufgefallen" ihrer Donauwörther Zeitung und fühlte sich angesprochen. Denn der Fund dutzender alter Disketten im Tresor der Redaktion interessierte die ehemalige Lehrerin. Schließlich ist es ihr Hobby aus genau solchen Disketten oder auch Kassetten etwas Neues zu machen - in diesem Fall: Boxen und Handtaschen.

Alles begann 2018. Henrike Straub digitalisierte ihre Musik, die auf Kassetten aufgespult war. Doch danach fragte sie sich, was sie nun mit den nutzlos gewordenen Plastikdingern machen sollte. "Einfach wegschmeißen, fand ich irgendwie zu schade", sagt die 70-Jährige. Also suchte sie im Internet nach einer Idee und fand sie: Eine Anleitung, wie man aus alten Kassetten eine Handtasche bauen kann. Aus den ersten Versuchen wurde eine Leidenschaft. Mittlerweile hat sie über 200 Taschen gebaut und auch verkauft. Die Technik dafür hat sie perfektioniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen