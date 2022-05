Kita-Gebühren und eine Wohnung

Mit den Kita-Gebühren beschäftigt sich der Gemeinderat in Kaisheim am Dienstag, 31. Mai. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der alten Turnhalle. Beraten wird auch über einen Bauantrag, demzufolge der Begegnungsraum im Erdgeschoss einer Wohnanlage in Sulzdorf in eine Dreizimmerwohnung umgewandelt werden soll. Der Investor hatte ursprünglich überlegt, dort eine Art Dorfladen einzurichten. (AZ)