Kleinkunstbühne "Thaddäus": Es geht weiter mit Kultur in Kaisheim

Plus Trotz der nach wie vor geltenden Einschränkungen für die Szene hat Jürgen Panitz für das Kaisheimer "Thaddäus" erneut ein Frühjahrsprogramm zusammengestellt. Was dort geboten ist.

Das Frühjahrsprogramm auf der Kaisheimer Kleinkunstbühne "Thaddäus" hat erneut einiges zu bieten. Es beginnt am Freitag, 25. Februar, mit Holger Paetz und "Fürchtet Euch!". Dabei hagelt es heftige Backenstreiche für politische Pappnasen. Paetz findet: "Solchen Elementen gehört standgepaukt und heimgeleuchtet." Der Aschermittwoch, 2. März, 19 Uhr, verspricht ein besonderer Abend zu werden, wenn Martin Oswald, Hausautor der Mehlprimeln, diesmal selbst auf die Bühne steigt, zusammen mit Reiner Panitz und dessen Tochter Flavia.