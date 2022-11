Klischee oder gelungene Pointen? Kabarettist Stephan Bauer im Thaddäus

Ein gutes Programm über den Dauerbrenner "kein Sex in der Ehe" auf die Bühne zu bringen ist hohe Kunst. Stephan Bauer in Kaisheim gelingt es.

Mit dieser Unruhe wird es für Stephan Bauer in der Tat schwierig, eine Affäre zu finden. Ständig geht der Kabarettist auf der kleinen Bühne des Thaddäus in Kaisheim hin und her. Mitleids-Bekundung aus dem Publikum darf er sich sicher sein, wenn er von Problemen mit seiner Ehefrau erzählt. Dass er dabei gerne Vorurteile und Klischees bedient, sei ihm oft von Presskritikern bescheinigt worden, meint er – und bestätigt dies auch in vielen Passagen. Doch sein Programm funktioniert trotzdem.

Bauer kennt kein Pardon und feuert seine Witze am laufenden Band in den prallvoll gefüllten Saal. Mikrofon, eine abgewetzte Hose mit lässigem Jackett, dazu ein Barhocker und zwei Stunden Pointen Schlag auf Schlag. Der Kabarettist serviert seine Erkenntnisse zum Eheleben (und dem Sexualleben) eines gut 50-Jährigen erheiternd. Der Meister hält sich und seinem Publikum einen Spiegel vor.

Kabarettist Stephan Bauer im Thaddäus: Nach vielen Jahren Ehe ist sein Sexleben perspektivlos

„Ohne meine Frau wäre ich echt glücklich verheiratet“, meint Bauer und sinniert darüber, wie er nach vielen Jahren Ehe sexuell perspektivlos dahin darbt. Er hole sich gerne, wie in einem Ratgeber-Buch empfohlen, Appetit auswärts, aber dann verhungere er zu Hause. Mit einer Affäre wiederum wäre er wohl völlig überfordert. Und die Avancen an seine Ehefrau verpuffen, wenngleich sie sich gefreut habe, als er ihr einmal in der Küche gesagt habe, er liebe diese Haut, weil sie so gut rieche. Dabei habe er eigentlich das Hähnchen im Backofen gemeint...

Dass der exzellente Wortwitz regelmäßig auch ein Körnchen echtes Leben enthält, kann sich der Zuhörer vorstellen. Natürlich ist die Behauptung Bauers „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon“ maßlos übertrieben. Aber ein Stück weit aus dem Leben gegriffen erscheint einem dann vieles doch, wie die Reaktionen des begeisterten Publikums zeigen.

Pointenreich: der Kabarettist Stephan Bauer im Thaddäus in Kaisheim. Foto: Helmut Bissinger

Corona sei ein weiterer Todesstoß für sein Sexualleben gewesen, stellte der Kabarettist fest, denn während des Lockdowns habe man als Ehepaar viele Alltagsprobleme zu lösen gehabt: Wer hamstert? Und wer wirft die zu viel gekauften Lebensmittel weg? Bauer gestand, er sei mit 51 (seine Altersangabe wechselte er ständig) wohl nicht mehr der Attraktivste, aber er gehe regelmäßig zur Erektions-Früherkennung. Wie haben sich doch die Zeiten geändert. „Früher hatten wir keinen Sex vor der Ehe, heute keinen Sex in der Ehe. Wie kommen wir zu mehr Zweisamkeit? Brauche ich für moderne Sexpraktiken einen Helm?“

Frauen haben ein Schutzbedürfnis, die Männer sind Weicheier

Als einen Grund dafür, dass bei vielen Ehepaaren der Sex verloren geht, analysierte der Künstler, dass bei uns die Geschlechterrollen nicht mehr wahrgenommen werden. „Frauen vermissen an den modernen Männern die typisch männlichen Attribute wie Stehvermögen und Durchsetzungsfähigkeit. Frauen haben ein Schutzbedürfnis, aber die Männer sind Weicheier.“ Dass Frauen heute bei aller Gleichheit und Genderness die Männlichkeit ihres Partners vermissen würden, das kann auch aufs Glatteis führen: „Veni, vidi, violini – er kam, sag und vergeigte...“

Bauer gibt seinem Publikum Ehe-Tipps mit auf den Weg. Respekt und Wertschätzung seien wichtig für das Miteinander. „In der Ehe heißt das: Nähe durch Kuscheln. Dass Pupsen Nähe schafft, ist allerdings eine sehr gewagte Bauersche These“. Aber solche Scherze gehören zu seinem Programm – der Saal lacht ohne Atempausen, Ziel erreicht! Ganz der „große Bauer“ eben.