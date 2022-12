Kaisheim

Knackig kalter Winter – herzerwärmende Musik: Weihnachtskonzert in Kaisheim

Im Finale des Weihnachtskonzerts agierten alle Mitglieder in einem eindrucksvollen und begeisternden Miteinander: Chor, Instrumentalisten, Solisten und ein kleines Tanzensemble.

Plus Die Musical-Company Kaisheim lädt zum Weihnachtskonzert in die eiskalte Klosterkirche ein und lässt in jeder Programmnummer spüren, dass sich der Besuch lohnt.

Klirrende Kälte eines späten Dezember-Nachmittags: Schnee, Eis und Minusgrade im Freien, aber auch im alten Gemäuer der Kaisheimer Klosterkirche sind die Temperaturen allenthalben stark unterkühlt. Dort harrt das fröstelnde Publikum beim Weihnachtskonzert der Musical Company aus, darf allerdings schon bald erleben, wie sehr die Beiträge geeignet sind, die Herzen zu erwärmen. Auch die warmherzigen Begrüßungsworte bringen das Eis zum Schmelzen, als Pater Andreas Fritsch mit der Legende des alten Hirten schmunzelnd wünscht, "etwas von dieser Wärme in unsere seit Jahrhunderten klimaneutrale Kirche zu bringen".

