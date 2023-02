Eine Erzieherin plant einen Bauernhof-Kindergarten in Sulzdorf

Plus Eine Erzieherin möchte auf dem elterlichen Hof in Sulzdorf eine Betreuungseinrichtung schaffen. Dazu benötigt sie die Gemeinde Kaisheim. Wie das Konzept aussieht.

Geht es nach Thea Strobl, wird es in der Gemeinde Kaisheim für Mädchen und Buben schon bald eine weitere Kita-Variante geben. Im Gemeinderat stellte die Erzieherin ihr Konzept für einen Bauernhof-Kindergarten vor. Der soll in Sulzdorf entstehen. Es sind aber noch einige Dinge zu klären.