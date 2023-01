Krankenpflegeverein bietet Beckenbodengymnastik an

Der Krankenpflegeverein Kaisheim bietet einen Kurs in Beckenbodengymnastik unter Leitung von Brigitte Greipl an. Start ist am Donnerstag, 19. Januar, um 17.30 Uhr in der Alten Turnhalle in Kaisheim. Der Kurs ist gedacht für Frauen jeden Alters, als Weiterführung nach Rückbildungskursen für junge Mütter und für alle, die Freude an Bewegung haben. Kostenbeitrag für Mitglieder: 20 Euro, für Nichtmitglieder 35 Euro. Anmeldung: Telefon 09099/1601 oder 09099/1397. (AZ)