Kreide-Kunstprojekt beim Kaisheimer Ferienprogramm

Erstmalig konnte die Marktgemeine Kaisheim in diesem Jahr die Grafikdesignerin und Illustratorin Franziska Schißler für das Ferienprogramm gewinnen. Sie hat während der Coronakrise begonnen, mit Kreide bunte Motive auf die Straßen zu malen. Daraus entstand das pädagogische Kunstprojekt „chalkylove“, mit dem sie nun auch die Kaisheimer Kinder begeistern konnte. Mit Straßen- und Flüssigkreide wurden nach Vorlagen für coole Graffiti-Schriften und Handlettering, bunte und fröhliche Motive auf den Rundweg im Mükschpark gemalt. Zusätzlich hatten die Kinder die Möglichkeit, ihre Inliner oder Skateboards mitzubringen und hiermit den Kunstwerken einen zusätzlichen Schliff zu verleihen. Bei diesem Kurs konnten die Teilnehmer ihrer Kreativität freien Lauf lassen und in Kleingruppen oder auch alleine diesen tollen Mix aus Kunst und Bewegung an der frischen Luft genießen.

