Ladung eines Kleinlasters prallt auf der B2 auf entgegenkommendes Auto

Auf der B2 auf Höhe Kaisheim fällt einem Kleinlaster schwere Ladung von der Ladefläche. Die prallt in das Auto eines Monheimers. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein Monheimer hat am Mittwoch auf der B2 eine unschöne Begegnung mit einem Kleinlaster gehabt. Der 55-Jährige war auf Höhe Kaisheim Nord in Richtung Monheim unterwegs, als von einem entgegenkommenden Transporter ein schwarzer Gegenstand von der Ladefläche fiel und frontal in den Wagen des Monheimer prallte. Dort entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro, so die Polizei Donauwörth.

Der Fahrer des Kleinlasters, von dem momentan keine näheren Details bekannt sind, fuhr nach dem Unfall ohne anzuhalten weiter. Polizeilicherseits wird nun wegen Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)