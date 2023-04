Kaisheim

17:45 Uhr

Landkreis bezuschusst Sanierung der maroden Sportanlage in Kaisheim

Völlig marode sind weite Teile des Sportgeländes in Kaisheim. Der Landkreis beteiligt sich an der Sanierung.

Plus Das Sportgelände in Kaisheim muss für eine Millionensumme saniert werden. Warum der Donau-Ries-Kreis bei dem Projekt mit am Start ist.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Das Sportgelände in Kaisheim hat stolze Ausmaße. Um ein Rasenspielfeld führt eine 400-Meter-Laufbahn. Hinzu kommen Leichtathletik-Anlagen, zum Beispiel für Weitsprung und Kugelstoßen. Nebenan befindet sich ein großer Allwetterplatz, auf dem zum Beispiel Basketball gespielt werden kann. Besser gesagt: gespielt werden könnte.

Das komplette Areal befindet sich in einem bemerkenswert maroden Zustand. Der Hartplatzbelag ist derart beschädigt, dass er ein Verletzungsrisiko für Sportler bedeutet. Die Marktgemeinde Kaisheim will in diesem Jahr mit der Sanierung des Geländes beginnen. Nun hat der Kreisausschuss des Kreistags beschlossen, in welcher Form sich der Landkreis Donau-Ries finanziell beteiligt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen