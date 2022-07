Drei Musiker liefern eine zupackende Premiere

Plus Wie das Trio Catch seinen Namen bei den Leitheimer Schlosskonzerten mehr als eindrucksvoll bestätigte

Hohen klanglichen Reiz verbreitete das Trio Catch bei seiner Matinée in Schloss Leitheim. Klarinette, Cello und Klavier harmonierten miteinander in kammermusikalischem Reichtum. Martin Adamek, Eva Boesch und Sun-Young Nam musizierten mit offenem Visier, offensivem Gestus und feiner Empathie, sodass der ganze Charme der Werke zur Geltung kam, als da wäre zuerst Beethovens "Gassenhauer Trio" von 1798. Das fein abgewogene Miteinander des Trios ließ dabei keinen Moment anmerken, dass eine Besetzungspremiere stattfand, hatte doch jüngst erst Martin Adamek kurzfristig den Klarinettenpart übernommen.