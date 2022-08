Ein klingendes Wochenende auf Schloss Leitheim

Die Herbstkonzerte laden vom 1. bis 3. Oktober in den prachtvollen Rokokosaal ein. Namhafte Instrumentalistinnen und Instrumentalisten bringen Perlen der klassischen Musik zu Gehör.

Mit einem abwechslungsreichen und ansprechenden kammermusikalischen Konzertwochenende gehen die Kultur-Veranstalter auf Schloss Leitheim in den Herbst. Damit knüpfen sie nahtlos an die sommerlichen Schlosskonzerte an und reagieren auch auf die positive Resonanz des Vorjahres. Die Verantwortlichen haben in bewährter Zusammenarbeit wieder namhafte Musikerinnen und Musiker verpflichtet.

Den Auftakt macht am Samstag, 1. Oktober, um 18 Uhr das Mandelring-Quartett mit Sebastian Schmidt (Violine), Nanette Schmidt (Violine), Andreas Willwohl (Viola) und Vernhard Schmidt (Cello). Das weltweit renommierte Streichquartett spielt Werke von Mozart, Mendelssohn und Dvorak.

Am Sonntag, 2. Oktober, folgt um 11 Uhr ein Geheim-Tipp: Das Trio Incendio aus Prag ist ein junges, aufstrebendes Klaviertrio. Ihm gehören an: Karolína Františová (Klavier), Filip Zaykov (Violine) und Vilém Petras (Cello). Die drei haben Kompositionen von Haydn, Martinú und Dvorak im Programm.

Am Nachmittag des 2. Oktobers um 15 Uhr wird das Arcis Saxofonquartett den jungen Besuchern den Karneval der Tiere von Camille Saint-Saens präsentieren. Die Interpreten sind: Claus Hierluksch (Sopransaxofon), Ricarda Fuss (Altsaxofon), Jure Knez (Baritonsaxofon), Edoardo Zotti (Tenorsaxofon). Dieses Kinderkonzert richtet sich vor allem an Mädchen und Buben zwischen sieben und zwölf Jahren.

Der Abschluss der Konzertreihe findet am Montag, 3. Oktober, um 11 Uhr mit dem Trio d´Iroise & Juri Vallentin statt. Das Ensemble besteht aus Sophie Pantzier (Violine), Francois Lefèvre (Viola), Johann Caspar Wedell (Violoncello) und Juri Vallentin (Oboe), die ihre Zuhörer mit dem Programm „Ebenbild" auf eine Zeitreise durch die Jahrhunderte mitnehmen. Von der Spät-Renaissance geht diese Reise über Bach und die Romantik bis ins 20. Jahrhundert. (AZ)



Info: Der Kartenvorverkauf hat jetzt begonnen. Bestellungen sind online unter www.leitheimerschlosskonzerte.de, sowie telefonisch unter 09097/4983060 möglich.

