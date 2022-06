Kammermusikalische Perlen im Rokokosaal auf Schloss Leitheim

Auf Schloss Leitheim wird die beliebte Konzertreihe nach der Corona-Zwangspause nun fortgesetzt. Worauf sich Klassikfreunde in dieser Saison freuen dürfen.

Große Pläne hatten die Initiatoren der Leitheimer Schlosskonzerte vor zwei Jahren geschmiedet und im Übergang der vergangenen Tucher'schen Ära in ein neues Zeitalter dieser kulturellen Reihe vorbereitet. Das seit 60 Jahren Etablierte sollte mit dem Zauber des Neuen versehen werden. Das war Anfang 2020 so gedacht. Und dann kam Corona und brachte - wie vielerorts - auch im geschichtsträchtigen Gemäuer des prachtvollen Rokokosaales alle Töne zum Schweigen.

Die Konzertereihe auf Schloss Leitheim darf wieder durchstarten

Längst waren die Künstler für ihre Konzerte verpflichtet gewesen, längst hatten die Programme festgestanden, längst hatte sich das neue Team warmgelaufen. Doch nun - zwei Jahre später - hat die erzwungene Auszeit ein Ende, das Warten der Klassikfreunde in der Region auf diese kammermusikalischen Festspiele ebenfalls. Geschäftsführer Wolfgang Schlicker der neu gegründeten gemeinnützigen UG Kulturmanagement Schloss Leitheim, der mit seinen Mitstreitern und dem Freundeskreis der Schlosskonzerte verantwortlich zeichnet, freut sich, dass die Reihe heuer wieder in vollem Umfang durchstarten darf. Inhaltlich steht - wie schon unter dem Ehepaar Tucher gehabt - eine Hamburger Konzertagentur zur Seite. Zusammen garantieren sie eine harmonische Fortsetzung des Bewährten. So liegt auch heuer der Schwerpunkt der acht Konzerte wieder auf klassisch-romantischem Repertoire. Große Meister dieser Epoche stehen auf dem Programm, eskortiert von einigen Vertretern der "klassischen Moderne" sowie ausgesuchte Werken zeitgenössischer Komponisten.





Der große Festsaal gilt als eine Perle des süddeutschen Rokokos. Dort finden auch die Leitheimer Schlosskonzerte statt. Foto: Wolfgang Widemann

Im Wesentlichen werden die 2020 bereits geplanten Gastspiele nun heuer nachgeholt. Diese Konzerte sieht das Programm im Einzelnen vor: