Schmissiger Abschluss einer überaus gelungenen Saison

Plus Die vier Celli der Kolophonistinnen aus Wien sorgten auf Schloss Leitheim beim Finale der diesjährigen Konzertreihe für beste Unterhaltung.

Für einen geradezu schmissigen Ausklang der sommerlichen Konzertreihe auf Schloss Leitheim sorgten die Wiener Kolophonistinnen. Mit lustvoll lebhafter Spielfreude widmeten sich die vier jungen Cellistinen dem Œuvre und der Inspiration Ludwig van Beethovens und holten so - wie bereits die ganze Leitheimer Sommerreihe - auf sehr aparte Weise den 2020 verschobenen 250. Geburtstag des Komponisten nach.