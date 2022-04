Kaisheim

vor 16 Min.

Lieder, mitten aus dem Leben - in Kaisheim und Kaiserlautern

Plus Mit "Liedern zum täglichen Gebrauch" bezauberte das Duo Mon Mari et Moi die Konzertbesucher in der Kleinkunstbühne Thaddäus in Kaisheim.

Von Andrea Hammerl

Das Künstlerpaar Shakti und Mathias Paqué aus Kaiserslautern ist ohne Agentur deutschlandweit unterwegs, sympathisch und authentisch, durch und durch. Authentizität fängt beim Namen an, der nach Künstlernamen klingt, aber tatsächlich der bürgerliche ist, und prägt natürlich auch ihre Lieder. Alle stammen aus eigener Feder, Lieder zum Nachdenken und Schmunzeln, mit hohem Wiedererkennungswert und mitten aus dem Leben - eine augenzwinkernde, herzerwärmende Gebrauchsanweisung, eben dieses Leben von der humorvollen Seite zu nehmen, notfalls mithilfe der "Rosaroten Brille".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .