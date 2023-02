Schauspieler Helmfried von Lüttichau kann weit mehr als nur Staller

Plus Der Schauspieler und Komiker Helmfried von Lüttichau – bekannt als Teil eines TV-Duos – trat im Kaisheimer "Thaddäus" auf. Dieses platzte aus allen Nähten.

"Hubert und Staller" ist für Freunde der gepflegten Krimikomödie ein Muss. Ebenso genießt die Fortsetzung dieser TV-Serie "Hubert ohne Staller" wohl einen hohen Beliebtheitsgrad. Jetzt aber gab es die umgekehrte Variante live im Kaisheimer "Thaddäus" zu erleben - quasi also "Staller ohne Hubert", denn Schauspieler Helmfried von Lüttichau trat ohne seinen langjährigen Duo-Partner auf. Diesen Typ aus dem Fernsehen von Angesicht zu Angesicht erleben zu können, war wohl auch der Grund für die rege Nachfrage nach Karten. Das "Thaddäus" platzte jedenfalls aus allen Nähten.