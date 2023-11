Martin Scharr rückt nach Genesung von Unfall in den Kreistag nach

Nach seinem schweren Fahrradunfall befindet sich der Kaisheimer Bürgermeister auf dem Weg der Besserung. Das berichtete Landrat Stefan Rößle am Donnerstag.

Der Kaisheimer Bürgermeister Martin Scharr ist in den Kreistag Donau-Ries nachgerückt - allerdings in Abwesenheit, denn Scharr hatte, wie berichtet, Anfang Juli einen schweren Fahrrad-Unfall, von dem er sich nach wie vor noch erholen muss. Allerdings, so teilte Landrat Stefan Rößle am Donnerstag im Rahmen einer Kreistagssitzumg mit, sei Scharr "auf dem Weg der Besserung".

Er selbst habe erst kürzlich mit dem Kaisheimer Bürgermeister telefoniert. Dieser freue sich auf seine Tätigkeit im Kreistag. Gerne wäre Scharr gekommen, ein Untersuchungstermin habe dies allerdings verhindert, berichtete Landrat Rößle weiter. Trotz des "langen, schweren Weges" der Genesung sei Scharr "guter Dinge".

Martin Scharr zieht sich trotz Helm erhebliche Verletzungen bei Fahrradunfall zu

Der Unfall passierte am 9. Juli in Kaisheim auf der Kreisstraße zwischen der Bernhardisiedlung und dem Kernort. Scharr fuhr damals mit seinem E-Bike den Berg hinab. Nach einer Linkskurve stürzte Scharr ohne Fremdeinwirkung und prallte etwa 100 Meter vor dem Kaisheimer Ortsschild mit dem Kopf voraus gegen einen Laternenmasten – das einzige Hindernis an der Straße auf mehreren Hundert Metern. Der 53-Jährige hatte einen Helm getragen.

In den vergangenen Monaten erholte sich Scharr langsam von den erlittenen Verletzungen. Scharr rückt für den im März dieses Jahres verstorbenen Wallersteiner Bürgermeister Joseph Mayer (PWG) in den Kreistag nach.