Metallstück auf B2 bei Kaisheim reißt Tank auf

Der aufgerissene Tank eines Autos ließ auf der B2 Diesel auslaufen und beeinträchtigte dadurch den Verkehr. Die Polizei hat eine Vermutung, woher das Metallstück stammt.

Ein scharfes Metallstück hat am Mittwochnachmittag den Tank eines Autos beschädigt, das auf der B2 bei Kaisheim unterwegs war. Der Besitzer des Autos, ein 34-jähriger Augsburger, war laut der Polizei gegen 15 Uhr auf der B2 bei Kaisheim in Richtung Norden unterwegs, als er den Wagen vor ihm überholte. Der Augsburger sah ein scharfkantiges Metallstück auf der Fahrbahn zu spät und fuhr mit seinem VW Golf mit hoher Geschwindigkeit darüber. Dabei riss der Gegenstand ein Loch in den Tank, sodass Diesel auf die Fahrbahn auslaufen konnte.

Die Straßenmeisterei beschilderte die Stelle und banden den Diesel auf der Straße. Dadurch wurde der Verkehr auf der B2 spürbar beeinträchtigt. An dem Wagen des 34-Jährigen entstand ein Schaden von 1000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei vermutet, dass das Metallstück von einem vorausfahrenden Lastwagen oder Sattelzug stammt. Nun ermitteln die Beamten wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise haben, sich bei ihr zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)

