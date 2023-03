Kaisheim

vor 32 Min.

Mia Pittroff wandelt in Kaisheim zwischen nett und böse

Plauderte im Thaddäus in Kaisheim amüsant aus dem Leben: Kabarettistin Mia Pittroff.

Plus Wie sich die Kabarettistin Mia Pittroff bei ihrem Auftritt im Thaddäus in Kaisheim ganz behutsam in die Herzen ihres Publikums schleicht.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Sie wagt den Spagat. Auch in ihrem neuen Programm „Wahre Schönheit kommt beim Dimmen“. Mia Pittroff ist eine Kabarettistin, die auf schmalem Grat wandelt. Sie spricht ihr Publikum direkt an, greift Zwischenrufe auf und versucht, wie sie selbst sagt, vordergründig nett, hintersinnig böse zu sein. Nach diesem Prinzip agiert sie auch auf der Kleinkunstbühne des Thaddäus in Kaisheim – und erntet viele Lacher.

