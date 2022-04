Michael Altingers: Ein Hauch Strunzenöd in Kaisheim

Plus Michael Altinger berichtete im Kaisheimer Thaddäus über die Lichtblicke in seinem Leben. Man ahnt, warum er den Bayerischen Kabarettpreis bekam.

Michael Altinger ist die Freude anzumerken, endlich wieder vor Livepublikum spielen zu dürfen. Ein "Lichtblick" in schwierigen Zeiten. Im gleichnamigen Programm, das er dem Kaisheimer Publikum in der gut gefüllten Kleinkunstbrauerei Thaddäus präsentiert, geht es um alles - nämlich um Strunzenöd.