Mit dem "Blauen Ballon" von Kaisheim nach Karelien

Plus "Expromt" gastiert als Trio auf der Kleinkunstbühne "Thaddäus" und bringt wunderbare Klangwelten mit, die zusammenrücken lassen.

Einen mitreißenden Abend erlebten die Gäste im Thaddäus von Kaisheim mit der karelischen Gruppe „Exprompt“. Bereits zum zweiten Mal gastierte die Band in der ehemaligen Brauerei, diesmal jedoch nur zu dritt, da dem Kontrabass-Musiker, Eugeny Tarasenko, die Ausreise nicht möglich war. Die russischen Musiker, deren Heimat an der Grenze zu Finnland liegt, wohin sich Karelien ebenfalls erstreckt, begeisterten unter dem Titel „Der blaue Ballon“ mit einem höchst abwechslungsreichen, vielschichtigen Programm.