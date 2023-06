Kaisheim

vor 32 Min.

Mit Geige und Akkordeon in Kaisheim: Großes Kino in kleiner Besetzung

Plus Martina Eisenreich, Andreas Hinterseher und Wolfgang Lohmeier verzaubern das Thaddäus in Kaisheim.

Von Tobias Böcker Artikel anhören Shape

Zum Auftakt natürlich ein Tango! Womit sonst sollte sich ein Duo mit Geige und Akkordeon im Thaddäus in Kaisheim vorstellen? Carlos Gardels "El día que me quieras" bringt eine lebensheiter-melancholische Note ins Spiel, die den Abend ein ganzes Stück weit durchtragen wird, auch da, wo Tempo und Abenteuer Einzug halten.

Ungemein vielseitig, was Martina Eisenreich an der Geige, Andreas Hinterseher am Akkordeon und der zuweilen ins Spielgeschehen eingreifende Wolfgang Lohmeier am Schlagwerk bieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen