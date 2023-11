"Mitten ins Hirn" mit Christoph & Lollo in Kaisheim

Plus Christoph & Lollo erfreuen das Publikum im Thaddäus in Kaisheim mit Blödelei und Scharfsinn.

Intelligente Blödelei kombiniert mit kritischem Scharfsinn trifft „Mitten ins Hirn“. Die österreichischen Kabarett-Sonderpreisträger des Jahres 2022, Christoph & Lollo, führten den Erfolg ihrer erprobten Mischung den begeisterten Gästen der Kleinkunstbühne Thaddäus in Kaisheim vor.

Auf den ersten Blick schien der Abend recht launiger Natur zu sein: angenehme C-Dur-Akkorde auf der Gitarre, gemixt mit wienerischem Geblödel und schmachtendem Gesang. Fröhlichkeit und Entspannung machten sich breit. Hatten die beiden Künstler doch extra auf ihrer „großen Deutschlandtour“ – heute aus Wien kommend, morgen nach Wien zurückkehrend – im Thaddäus eine Aufführung. Hier warteten sie auf die Übergabe eines Blumenstraußes aus dem Publikum und philosophierten derweil über den nächsten Lockdown und ihre bereits dafür angesammelten Vorräte, über das Udo-Jürgens-Grab auf dem Wiener Zentralfriedhof – an Scheußlichkeit nur noch übertroffen durch das Grab von Falco - und über die Überwachungskamera neben dem städtischen, nicht funktionierendem Klo. Die Einnahmen der Wild-Bisler/Pinkler-Strafe fließe an den Überwachungskamerakonzern, das Klo bleibe kaputt, konstatierten Christoph & Lollo. Da half nur Lachen. Ähnlich komisch auch der Ernährungs-Wahl-Song „Fenchelrohkost oder Bierdurchfall“ - man hat übrigens nicht immer eine Wahl.