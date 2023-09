Kaisheim

Mobiler Funkmast bei Kaisheim bleibt noch eine Weile stehen

Ein mobiler Mast dieser Art steht am Ortsrand von Kaisheim.

Plus Der Gemeinderat in Kaisheim erlaubt der Firma Vodafone, einen mobilen Handymasten am Ortsrand weiter zu betreiben.

Der mobile Handymast, der seit geraumer Zeit am nordwestlichen Ortsrand von Kaisheim steht, wird wohl noch eine Weile dort bleiben. Die entsprechende Erlaubnis hat der Gemeinderat nun dem Mobilfunkunternehmen Vodafone erteilt.

Genauer gesagt genehmigten die Ratsmitglieder einen Bauantrag zur Errichtung der "temporären Basisstation für das Mobilfunknetz". Grund dafür war, dass der Mast, der bisher auf einem Privatgrundstück platziert war, um einige Meter versetzt werden musste und sich jetzt auf einer Fläche des Freistaats befindet.

