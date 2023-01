Mobiler Mobilfunkmast bei Kaisheim bleibt länger stehen

Plus Der Netzbetreiber Vodafone wendet sich an die Gemeinde Kaisheim. Es gibt einen Beschluss des Gemeinderats.

Der mobile Mobilfunkmast an der Alten Sulzdorfer Straße am nördlichen Ortsrand von Kaisheim bleibt noch eine Weile stehen. Der Gemeinderat hat nun einem Antrag des Netzbetreibers Vodafone zugestimmt, die Genehmigung für die Anlage zu verlängern.