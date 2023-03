Moped mit Mängeln: Fahrer wird angezeigt

Der Polizei fällt in Kaisheim ein Moped auf, das offenbar nicht mehr verkehrssicher ist.. Der Fahrer hat jetzt Ärger am Hals.

Weil er in Kaisheim auf einem nicht mehr verkehrssicheren Moped unterwegs war, hat ein Mann nun Ärger am Hals. Die Maschine fiel wegen ihres schlechten Zustands am Montag einer Streifenbesatzung auf. Bei der folgenden Kontrolle entdeckten die Beamten gravierende Mängel an dem Zweirad. Für dieses war die Betriebserlaubnis erloschen. Der Fahrer, der auch Halter ist, erhält eine Anzeige nach dem Straßenverkehr-Zulassungsgesetz. Er durfte das Moped nicht mehr benutzen. (AZ)