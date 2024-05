Nach Schockanruf übergibt Kaisheimer viel Geld an Betrüger

In der Gemeinde Kaisheim setzt eine Betrügerbande einen Mann mit einer Unfall-Geschichte unter Druck. Er erkennt die Lüge nicht.

Einen Betrügerbande hat einen Mann aus der Gemeinde Kaisheim um einen größeren Bargeldbetrag gebracht. Das Opfer erhielt am Freitag gegen 12.45 Uhr einen sogenannten Schockanruf von einer angeblichen Polizistin. Die Anruferin erzählte, dass ihre Tochter einen Autounfall gehabt habe und dabei andere lebensgefährlich verletzt worden seien, sodass nun eine Kaution fällig wäre.

Der Mann glaubte die Geschichte und übergab im Bereich der Schulstraße in Kaisheim an ein Mitglied der Bande einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag. Der Empfänger der Scheine wird so beschrieben: etwa 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, schwarze Haare, Drei-Tage-Bart. Die Kripo Dillingen hat den Fall übernommen und ermittelt nun wegen Trickbetrugs. Die Polizei bittet um Hinweise. Telefon: 09071/560.

Infos der Polizei zum Thema Schockanrufe

Aus gegebenem Anlass informiert die Polizei erneut über das Thema Schockanrufe. Bei diesen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und den Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die bayerische Polizei die Bürgerinnen und Bürger noch besser vor Telefonbetrügern schützen. Zu beachten sei Folgendes: Die Polizei bitte Personen niemals um Geldbeträge. Geld sollte niemals an Unbekannte übergeben werden. Angaben, die am Telefon gemacht werden, sollten persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der bekannten Telefonnummer überprüft werden. Der Angerufene sollte die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraussuchen. Weiter rät die Polizei: "Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung. Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend per Notruf mit der Nummer 110 die Polizei."

Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter der Adresse https://www.polizei.bayern.de/nmmo. (AZ)