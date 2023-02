Nasse Scheiben: Unfall an Waschanlage in Kaisheim

In Kaisheim stoßen an einer Autowaschanlage zwei Pkw zusammen. Der Schaden ist beträchtlich.

Aus einem eher ungewöhnlichen Grund ist es am Mittwoch in Kaisheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Polizei zufolge machte ein 84-Jähriger am Mittag sein Auto in einer SB-Waschanlage im Gewerbepark sauber. Anschließend wollte der Senior von dem Gelände auf die Straße einbiegen, übersah jedoch einen von links nahenden Wagen, den eine 39-Jährige steuerte. Die beiden Pkw stießen zusammen und es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Als Ursache für den Unfall gaben die beiden Beteiligten die noch nassen Scheiben am Auto des Rentners an. Dessen Sicht war dadurch beeinträchtigt. Der Verursacher und die Frau blieben nach eigenen Angaben unverletzt. (AZ)