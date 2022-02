Naturkindergarten in Kaisheim: Diese Fragen sind noch offen

Plus Die Gemeinde Kaisheim plant eine Kindertagesstätte, die bislang einmalig im Donau-Ries-Kreis ist. Worüber sich der Gemeinderat Gedanken macht.

Bereits im September soll nahe Kaisheim eine bislang im Donau-Ries-Kreis einmalige Kindertagesstätte starten: ein Naturkindergarten. Zwar liegt dafür ein Konzept vor, das auf einer Wiese nahe dem Weiler Bertenbreit ("Schlössle") verwirklicht werden soll, jedoch ist noch so manche Frage offen. Dies zeigte sich nun im Gemeinderat.