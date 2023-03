Urwälder in Bayern – auch im Donau-Ries-Kreis gibt es Naturwaldreservate

Urwälder mitten in Bayern sind kaum vorstellbar. Forstbetriebsleiter Helmut Weixler erklärt, warum und wo es sie trotzdem gibt.

Die Frage nach Urwäldern mitten in Bayern mag viele erstaunen. Schließlich hinterließen über 2000 Jahre Siedlungs- und Rodungsgeschichte ihre Spuren. In dieser Zeit nutzte der Mensch die bayerischen Wälder meist intensiv und veränderte sie in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung. Wo soll hier also noch Urwald sein?

Im Jahr 1970 wurde im Bayerischen Wald der erste deutsche Nationalpark gegründet. 1978 folgten der Nationalpark Berchtesgaden sowie zahlreiche sogenannte Naturwaldreservate. Sie sollten eine vom Menschen ungestörte Waldentwicklung zulassen und diese gleichzeitig wissenschaftlich begleiten. Allerdings lassen sich 2000 Jahre Siedlungsgeschichte nicht innerhalb weniger Jahrzehnte rückgängig machen. Auch im Landkreis Donau-Ries wurden vielfältige Waldgebiete unter Schutz gestellt, um sie ohne menschliche Einflüsse zu erhalten.

Urwaldartige Strukturen in Naturwaldreservaten beim Forstbetrieb Kaisheim

"Etwa ein Drittel aller 25 Naturwaldreservate in Schwaben gehören zum Forstbetrieb Kaisheim der Bayerischen Staatsforsten", erklärt Forstbetriebsleiter Helmut Weixler. Dazu gehören die acht Naturwaldreservate Brunnenschlag, Dumler, Falken, Karolinenwörth, Mitteleich, Neugeschüttwörth, Schneetal und Sulz. "Bei der Auswahl der Gebiete wurde damals darauf geachtet, alle natürlichen Waldgesellschaften mit ihren typischen Standorten und Lebensgemeinschaften zu repräsentieren. Wichtig waren zudem eine naturnahe Baumartenzusammensetzung und bereits hoher Struktur-Reichtum." Vielfach gingen diese Naturwaldreservate aus buchen- oder eichenreichen Mischwäldern hervor. Doch auch seltene Auwaldgesellschaften wurden damit geschützt. So konnten in überschaubaren Zeiträumen wieder urwaldartige Waldstrukturen entstehen.

Im Vergleich zu bewirtschafteten Wäldern fallen in den geschützten Reservaten besonders die fehlenden Baumstümpfe und die Vielzahl der abgestorbenen Bäume auf. Diese stehen dort zum Teil noch oder liegen vermodernd am Boden. Als Totholz bieten sie Vögeln, Insekten und Pilzen eine Nahrungsgrundlage oder einen Brut- und Lebensraum. In regelmäßigen Abständen überprüft die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft die Entwicklung der Naturwaldreservate.

Helmut Weixler fasst die wesentlichen Veränderungen zusammen: "In den letzten 40 Jahren ohne menschliche Eingriffe hat sich die Stammzahl der Bäume je Hektar verringert. Große und kräftige Bäume setzten sich gegenüber Schwächeren durch und dunkelten diese aus. Gleiches gilt auch für Baumarten, die weniger lichtbedürftig sind. Weil wir auf die Nutzung der Gebiete verzichteten und weil es keine größeren Schadereignisse gab, stieg die Masse der stehenden Bäume insgesamt deutlich an, mehrheitlich auf das Doppelte des Ausgangswerts." Für das Entstehen von Baumriesen sei der Zeitraum aber noch zu kurz. "Urwälder brauchen eben einen langen Atem."

Naturschützer fordern größeres Gebiet

Für Naturschutzorganisationen reicht das aktuelle Gebiet nicht aus. Sie fordern die Stilllegung von pauschal zehn Prozent der Staatswaldfläche und mehr. Weixler sieht das kritisch: "Dies orientiert sich weder an der Seltenheit noch am Schutzbedürfnis bestimmter Lebensräume." Stattdessen solle nach dem Motto 'Klasse statt Masse' vorgegangen werden. "Eine Flächenstilllegung in dieser Größenordnung erhöht den wirtschaftlichen Druck auf die verbleibenden Wälder. Es kann nicht sein, dass wir unsere nachhaltige Forstwirtschaft zu erheblichen Teilen stilllegen und unseren Holzbedarf dann aus Kahlschlägen in Urwäldern anderer Länder decken wollen."

Der Grundsatz „schützen und nützen“ ist für Weixler das bessere Konzept, denn es bietet Naturschutz auf der ganzen bewirtschafteten Fläche. Dazu gehört unter anderem der Erhalt von Baumriesen, das Anreichern von Totholz und Habitatbäumen, das Erhalten und Wiedereinbringen seltener Baumarten, aber auch der Schutz von Naturwaldreservaten und Naturwäldern. Insbesondere die beiden letzteren dienen als Urwald-Keimzellen der bayerischen Staatsforste. Damit entwickeln sich – von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt – wieder Urwälder in Bayern. (AZ)