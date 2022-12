Neue Wasser- und Abwassergebühren in der Gemeinde Kaisheim

Plus Die Gemeinde Kaisheim hat die Tarife für Trinkwasser und Abwasser neu kalkuliert. In einigen Ortsteilen gibt es starke Veränderungen.

Der Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Kaisheim müssen vom 1. Januar an zum Teil wesentlich höhere Trinkwasser- oder Abwassergebühren zahlen. Zum Teil sinken die Tarife aber auch – und gleichen damit die Steigerungen im anderweitigen Bereich ein Stück weit aus. Der Gemeinderat hat die Neukalkulationen mehrheitlich beschlossen, die von 2023 bis 2025 gelten.