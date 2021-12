Kaisheim

vor 31 Min.

Neuer Stellplatz in Altisheimer Feuerwehrhaus

In Altisheim entsteht ein zweiter Stellplatz für ein Feuerwehrauto.

Plus Die Feuerwehren in Altisheim und Leitheim bilden eine Ausrückgemeinschaft. Sie haben jedoch mehr Fahrzeuge als Garagenstellplätze. So wird das Problem gelöst.

Von Wolfgang Widemann

Die Feuerwehr-Ausrückgemeinschaft Altisheim/Leitheim hat ein Problem: Die beiden Wehren verfügen seit März 2020 über zusammen drei Fahrzeuge. Die Feuerwehrhäuser verfügen jedoch nur über zwei Stellplätze. Deshalb steht der neue Mannschaftstransportwagen (MTW) in einem Stadel in Leitheim. Dieser Zustand soll sich nun ändern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen