Neues Baugebiet in Hafenreut: Räte einigen sich

Plus Lange wird im Kaisheimer Gemeinderat über ein neues Baugebiet in Hafenreut diskutiert. Jetzt gibt es einen Beschluss.

Seit Jahren haben die Mitglieder des Gemeinderats in Kaisheim darüber diskutiert, wie das neue Baugebiet "Kreuzwiese IV" im Ortsteil Hafenreut aussehen soll. Diverse Varianten, wie die Straße in dem Bereich verlaufen könnte, sorgten für Gesprächsstoff. Mehrere Male wurden neue Möglichkeiten vorgestellt und die Pläne wieder verworfen. Jetzt gibt es eine Entscheidung.

Nach Auskunft des Zweiten Bürgermeisters Markus Harsch, der aktuell die Amtsgeschäfte im Rathaus führt, einigten sich die Ratsmitglieder auf einen der ersten Vorschläge. Demnach werde das Baugebiet nicht über Stichstraßen, sondern über einen Ringschluss erschlossen. Damit müssten beispielsweise Müllfahrzeuge nicht rückwärts rangieren.