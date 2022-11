Nimmt die Gemeinde die Erhöhung der Kiga-Gebühren zurück?

Am Dienstag geht es in Kaisheim um die erst im Juni angehobenen Kindergartengebühren. Eltern fordern, dass diese wieder gesenkt werden.

Ein Thema, das die Eltern in Kaisheim auf die Barrikaden bringt, wird am Dienstag, 15. November, in Kaisheim im Gemeinderat auf der Tagesordnung stehen. Es geht um die Erhöhung der Gebühren für die Kinderbetreuung im Ort. Der Gemeinderat fasste den Beschluss, die Tarife anzuheben, bereits im Juni. Bei maximaler Buchung sind jetzt 273 statt 100 Euro im Monat pro Kind fällig, plus Essensgeld. Der Unmut ist inzwischen so groß, dass sich eine Elterninitiative formiert hat, die sich "gegen die Kinderbetreuung-Gebührenerhöhung" wendet - die DZ berichtete bereits ausführlich. Mittlerweile gab es auch Berichterstattung verschiedener TV-Sender.

Nun gibt es einen Antrag des Gemeinderatsmitglieds André Schäfer (Grüne), die Erhöhung der Gebühren zurückzunehmen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr und ist öffentlich.

Anschließend wird es noch um weitere Punkte gehen. Es geht um einen Antrag des Gemeinderats Markus Kristen (Freie Bürgerstimme) zu Baugebieten. Zudem wird über Maßnahmen im Zuge des Städtebauförderungsprogrammes 2023 gesprochen und mögliche Energiesparmöglichkeiten bei der Straßenbeleuchtung werden diskutiert. (AZ)

