Betrunkener Lkw-Fahrer sorgt für Unfallserie auf der B2

Ein Sattelzug-Fahrer fällt auf der B2 zwischen Kaisheim und Nordendorf auf: Er touchiert andere Autos und Bäume. Als er gestoppt wird, ist der Grund dafür klar.

Eine Unfallserie hat ein Lkw-Fahrer auf der B2 zwischen Kaisheim und Nordendorf hinter sich gebracht. Der Fahrer war wohl so betrunken, dass er die verschiedenen Zusammenstöße mit anderen Fahrzeugen, Bäumen und Schildern gar nicht bemerkte. Die Polizei stellte an seinem Sattelschlepper zahlreiche Schäden fest, die auf eine Vielzahl an Unfällen hindeutet.

Aufgefallen war die Sattelzugmaschine mit grauem Auflieger bereits auf der B2 von Buchdorf in Richtung Kaisheim. Autofahrer hatten die Polizei darüber informiert, dass hier ein Fahrer unterwegs ist, der seinen Lkw wohl nicht mehr im Griff hat. Der Lkw-Fahrer überholte auf Höhe Buchdorf eine andere Sattelzugmaschine trotz Gegenverkehrs. Der vordere Lkw-Fahrer erkannte die gefährliche Situation, bremste stark ab und konnte dem Überholenden ein Wiedereinscheren ermöglichen. Dabei touchierte der Überholende jedoch die linke Spiegelkamera des anderen Lkw.

Lkw-Fahrer überholt auf der B2 bei Kaisheim trotz Gegenverkehr

Unbeeindruckt von dem gefährlichen Manöver setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort. Kurz darauf, am Kaisheimer Berg, überholte er erneut einen weiteren Lkw - trotz durchgezogener Mittellinie. Laut dem zuerst überholten Lkw-Fahrer gefährdete auch hier den Gegenverkehr.

Letztendlich wurde der Lkw von einer zwischenzeitlich verständigten Streife bei Nordendorf erwischt. Bis der Lkw letztendlich an einer geeigneten Stelle angehalten werden konnte, touchierte er noch einen Baum und den Außenspiegel eines geparkten Autos. An der Sattelzugmaschine stellten die Beamten sofort mehrere Unfallschäden fest, die bisher jedoch keinen Unfällen zugeordnet werden können. Außerdem fehlte das vordere Kennzeichen.

Polizei Donauwörth stoppt betrunkenen Fahrer bei Nordendorf

Bei dem 65-jährigen Fahrer bemerkten die Beamten eine deutliche Fahne. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Fahrers sichergestellt wurde. Die riskante Fahrt wird für den 65-Jährigen nun mehrere Anzeigen zur Folge haben.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Es entstand laut PI Donauwörth insgesamt nur ein geringer Schaden im dreistelligen Eurobereich. Weitere Geschädigte und Zeugen des gefährlichen Fahrmanövers werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth, unter der Telefonnummer 0906/ 706670, zu melden. (AZ)