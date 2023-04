Kaisheim

vor 4 Min.

Öffentliches WC in Kaisheim wird nach Vandalismus-Schaden jetzt repariert

Blick in die von Unbekannten verwüstete öffentliche Toilette in Kaisheim.

Plus Unbekannte haben vor knapp zwei Monaten die Toilette am Torturm in Kaisheim beschädigt. Das Problem beschäftigt den Gemeinderat.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Seit fast zwei Monaten ist das öffentliche WC am Torturm in Kaisheim geschlossen. Der Grund: Unbekannte haben in der Toilette randaliert und diese beschädigt. Nun beschäftigte sich der Gemeinderat mit der Frage, wie es mit dem Klo weitergehen soll.

Vandalismus richtete in Kaisheim über 1000 Euro Schaden an

Die Täter tobten Anfang März in dem WC und legten sogar Feuer. Deshalb wurden Kunststoffteile angesengt und unbrauchbar gemacht. Der Sachschaden bewegt sich nach Auskunft von Bürgermeister Martin Scharr zwischen 1000 und 1500 Euro. Zunächst hieß es, das WC werde repariert. Doch zuletzt kam der Gedanke auf, ob es nicht sinnvoller wäre, die Einrichtung zu erneuern und stabiler auszuführen, also Edelstahl als Material zu wählen. Der Haken: Diese Variante wäre um ein Vielfaches teurer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen