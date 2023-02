Online-Betrug scheitert durch aufmerksame Hausbank

Online-Betrüger versuchen, einen Kaisheimer um sein Geld zu bringen. Doch seine Bank kann dies verhindern.

Ein Kaisheimer ist am Montag fast Opfer eines Online-Betrugs geworden. Nach Angaben der Polizei informierte seine Hausbank den 39-Jährigen über fünf Echtzeitüberweisungen in einem Gesamtwert von knapp 14.500 Euro, die von seinem Konto abgehen sollten. Der Mann hatte die Überweisungen auf zwei deutsche Bankkonten nicht beauftragt, weshalb sein Kreditinstitut diese nicht final ausführte. Es kam zu keinem Vermögensschaden. Wie der oder die Täter an die sensiblen Onlinebanking-Zugangsdaten kamen, ist nun unter anderem Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Lesen Sie dazu auch