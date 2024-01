Parkrempler verursacht in Kaisheim vierstelligen Schaden

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntag und Montag ein in Kaisheim geparktes Auto angefahren und einen vierstelligen Schaden hinterlassen.

Ein bislang Unbekannter hat irgendwann zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag ein geparktes Auto in Kaisheim stark beschädigt. Zwischen 17 Uhr am Sonntag und 14.30 Uhr am Montag wurde das laut Polizei in der Abteistraße geparkte Auto an der Front beschädigt, der vermeintliche Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)