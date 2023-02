Personal krank: Gruppe von Kinderkrippe geschlossen

Plus Wegen Krankheit muss eine Gruppe der Kinderkrippe in Kaisheim vorübergehend geschlossen werden. Gemeinderat berät über mögliche Gebühren-Rückerstattung.

Weil das komplette Betreuungspersonal der ausgelagerten Gruppe der Kinderkrippe in Kaisheim erkrankt ist, musste dieser Teil der Einrichtung für gut eine Woche geschlossen werden. Die Angelegenheit hat nun den Gemeinderat beschäftigt. Es ging um die Frage, ob den betroffenen Eltern der Beitrag für diesen Zeitraum zurückerstattet wird.